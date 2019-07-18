Son zamanların en çok konuşulan ismi CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Canan Kaftancıoğlu 1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. Peki Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ve çocukları kimdir? Detaylar haberimizde.