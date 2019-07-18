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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 12:37

kim aslen nereli? ve çocukları kimdir?

Cumhuriyet savcısı, Başkanı 'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sonrasında Canan Kaftancıoğlu aslen nereli, ve eşi kimdir, ne iş yapar soruları merak konusu oldu. Canan Kaftancıoğlu aslen lu ve 1972 doğumlu. Tıp fakültesi mezunu olan Canan Hanım'ın Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli, Çağım Işık isminde bir kızı vardır. Peki Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ve çocukları kimdir?

Son zamanların en çok konuşulan ismi CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Canan Kaftancıoğlu 1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. Peki Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ve çocukları kimdir? Detaylar haberimizde.

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