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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:25

Son dakika... 'e hava harekatı: Terör inleri yerle bir edildi!

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, kuzeyi bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Terör inleri yerle bir edildi!

, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyi bölgesinde düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

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