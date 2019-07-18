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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 08:06

Son dakika: Başkentte operasyonu

Başkent 'da yapılan operasyonunda 46 ecstacy, 7 skunk, 25 gram ve 17 bin 640 TL para ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirleri adreslerinde basıldı!

Başkentte madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ Karacaören Mahallesi'nde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve A.C.A. ikamet ettikleri adreste yakalandı.

İkamette yapılan aramalarda 46 ecstacy, 7 skunk, 25 gram uyuşturucu madde ve 17 bin 640 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

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