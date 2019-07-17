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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 14:29

Son dakika haberi: Pençe-2 Harekâtı’nda terör örgütüne ağır darbe

'ndan gelen son dakika açıklamasında, ''Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta; bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi.'' denildi.

Pençe-2 Harekâtı’nda terör örgütüne ağır darbe

'ndan Pençe-2 Harekâtı ile ilgili yeni açıklama gedli. Açıklamada, "Tespit edilen 5 odalı, girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada; bir Milan tanksavar füzesi, 7 adet 81 mm.lik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı, uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, İnfilaklı fitil, 23 adet gaz maskesi ve örgütsel dökümanlar ile bir kamyonet tespit ve imha edilmiştir. Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanıldığı anlaşılan 12 sığınakta; iki el telsizi, 20 kg. amonyum nitrat, sekiz kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, iki lazerle mesafe ölçüm cihazı, dört el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunarak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

İşte operasyondan kareler:








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