Van'da son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Köşk Köyü'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.5 kilometre altında saat 19.18'de gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

Bugün saat 14.45'te Van'ın Çaldıran ilçesinde de 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (18 TEMMUZ 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.07.18 19:18:07 38.9157 43.7128 7.5 -.- 3.4 3.4 KOSK KOYU-MURADIYE (VAN)

2019.07.18 17:21:25 39.5815 26.4173 5.4 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.07.18 17:17:03 38.1287 30.3412 5.0 -.- 1.9 -.- BAGCILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR)

2019.07.18 17:15:56 38.1110 30.3145 20.8 -.- 1.3 -.- KARABEDIR-DINAR (AFYONKARAHISAR)

2019.07.18 16:23:28 39.6478 29.5532 0.0 -.- 1.6 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)

2019.07.18 16:10:45 36.9662 27.6383 5.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.07.18 16:02:01 38.9757 35.7838 1.0 -.- 2.0 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)

2019.07.18 15:34:08 37.2487 28.1987 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

2019.07.18 15:18:07 39.0045 37.4350 0.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS)

2019.07.18 15:13:19 39.6215 29.3293 10.1 -.- 1.3 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)

2019.07.18 15:04:44 37.6360 29.3397 0.0 -.- 1.4 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)

2019.07.18 14:52:57 39.1432 29.0432 5.2 -.- 2.2 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)

2019.07.18 14:45:57 38.9523 43.9188 5.0 -.- 3.3 3.6 AKBASAK-CALDIRAN (VAN)

2019.07.18 14:07:11 39.0903 27.5590 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA)

2019.07.18 13:20:06 38.7180 27.6702 5.0 -.- 2.7 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA)

2019.07.18 13:07:13 37.4518 27.6643 5.3 -.- 2.1 -.- KAYABUKU-MILAS (MUGLA)

2019.07.18 12:13:53 39.1520 29.0505 5.2 -.- 2.3 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)

2019.07.18 11:56:49 37.1733 28.1210 0.0 -.- 1.6 -.- CIRPI-(MUGLA)

2019.07.18 11:08:16 40.9780 26.0897 4.1 -.- 1.7 -.- YENIKARPUZLU-IPSALA (EDIRNE)

2019.07.18 09:40:14 37.1050 28.9587 3.9 -.- 1.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2019.07.18 09:08:26 37.1712 27.8863 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)

2019.07.18 08:20:34 38.7173 43.1843 5.2 -.- 1.8 -.- AGARTI-(VAN)

2019.07.18 08:14:12 37.1098 28.8742 6.1 -.- 2.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2019.07.18 06:56:53 40.4452 41.7448 5.0 -.- 1.8 -.- YARBASI-OLTU (ERZURUM)

2019.07.18 06:14:47 36.9687 27.8157 11.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.07.18 05:16:26 36.2648 27.5353 5.0 -.- 1.9 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2019.07.18 03:55:58 39.5712 26.0505 11.1 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.07.18 01:03:33 38.1520 36.2435 5.0 -.- 2.1 -.- YESILOVA-TUFANBEYLI (ADANA)