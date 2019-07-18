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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 19:50

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Başkan , Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Görüşmede, da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Edi Rama ile görüştü

Başkan , Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Görüşmede, da hazır bulundu.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

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