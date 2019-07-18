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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 19:38

Kağızman İlçe Başkanı tutuklandı

'ta terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Kağızman İlçe Başkanı tutuklandı. Kars'ın Kağızman ilçesinde bir mitingde 'a hakaret ettiği öne sürülen Özlü, 4 Nisan 2019'da da gözaltına alınmıştı.

HDP'li isim PKK/KCK operasyonunda tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla Özlü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özlü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kağızman ilçesinde bir mitingde 'a hakaret ettiği öne sürülen Özlü, 4 Nisan 2019'da da gözaltına alınmıştı.

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