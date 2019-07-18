Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit diplomat Osman Köse'nin cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile çok sayıda vatandaş katıldı.