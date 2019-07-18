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  • 18.07.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 18:42

'ın kentine şehit olan diplomata veda

’ın kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat için Ankara’da cenaze namazı kılındı.

Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit diplomat 'nin cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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