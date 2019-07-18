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  • 18.07.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 19:28

Yerli ve milli ‘’ helikopterleri semalarında

’nin yerli helikopteri '', ve dolayısıyla Kuzey Türk Cumhuriyeti () semalarında görüldü. 'ta pençe harekatında ve terörle mücadelede etkin rol oynayan Atak helikopterleri öğleden sonra kenti Girne semalarında boy gösterdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Türkiye'de geliştirilen Atak helikopterleri Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC'ye geldi.

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