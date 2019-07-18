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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 12:19

Son dakika: Akar ve komutanlar sınırında

Son dakika haberine göre Milli ve komuta kademesi, sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Akar, birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.

Bakan Akar Suriye sınırında!

Milli , beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin () komuta kademesi ile sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti.

İnceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.

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