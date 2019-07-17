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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 00:48

Son dakika: 'ta yaralanan asker şehit oldu

'ta 'da el yapımı patlayıcının () infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu

yapılan açıklamaya göre, 'da bölgesinde 'nin infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede operasyonlar sürüyor.



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