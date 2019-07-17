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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 00:23

'den 'nin kararına sert tepki

Son dakika haberine göre 'ndan 'nin kararına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,"Atılan tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. 'nin program dışında bırakılması adil değildir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den ABD'nin F-35 kararına sert tepki

'ndan 'nin kararına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,"Atılan tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. 'nin program dışında bırakılması adil değildir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

ve ABD bugün (17 Temmuz) , S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F35 programından çıkarılacağını açıklamıştır.

Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır.

F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye'nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35'leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO'nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir.

ABD Türkiye'nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.

ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz.

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