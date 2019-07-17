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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 01:53

Son dakika: Emniyet Genel Müdürü değişti! İşte atanan isim

Son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürü değişti. 'ne Valisi atandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi.

Son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürü değişti. Emniyet Genel Müdür'lüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliği'ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

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