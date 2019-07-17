Son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürü değişti. Emniyet Genel Müdür'lüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliği'ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.