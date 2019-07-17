Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Alışılmışın dışında bu kez trafikteki araçları değil, yayaları kontrol eden ekipler, polise görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235'er lira tutarında cezai işlem uyguladı.
Yayalar için ‘kırmızı’ alarm! Kamerayla kayıt altına alarak tek tek ceza yazdılar
Isparta’da yayalar için kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, göre göre ihlal yapan yayalara cezai işlem uyguladı. Polis kamerasıyla kayıt altına alınan kırmızı ışık ihlalleri sonucu, yaklaşık 1,5 saatte, 7 yayaya toplam bin 645 lira tutarında cezai işlem uygulandı.
- Adnan Oktar’ın skandal ses kaydı ortaya çıktı!
- Canlı yayında kritik genel af ve ceza indirimi açıklaması
- Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar
kalan karakter 1000
ayni seyi arabalara uygulamaya geldimi agir adim atiyorlar yol vermeyen arabalar ne olacak yayalara yol verecek kirmizi da duracak idi durmayi ver bir de dayak yiyorsun bir sey desen
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.