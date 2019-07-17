



Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Alışılmışın dışında bu kez trafikteki araçları değil, yayaları kontrol eden ekipler, polise görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235'er lira tutarında cezai işlem uyguladı.