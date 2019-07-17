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lar için ‘kırmızı’ alarm! Kamerayla kayıt altına alarak tek tek yazdılar

’da lar için denetimi yapan polis ekipleri, göre göre ihlal yapan yayalara i işlem uyguladı. Polis kamerasıyla kayıt altına alınan kırmızı ışık ihlalleri sonucu, yaklaşık 1,5 saatte, 7 yayaya toplam bin 645 lira tutarında cezai işlem uygulandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Alışılmışın dışında bu kez trafikteki araçları değil, yayaları kontrol eden ekipler, polise görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235'er lira tutarında cezai işlem uyguladı.

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dr dr

ayni seyi arabalara uygulamaya geldimi agir adim atiyorlar yol vermeyen arabalar ne olacak yayalara yol verecek kirmizi da duracak idi durmayi ver bir de dayak yiyorsun bir sey desen

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cevapla 17.07.2019 15:49
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