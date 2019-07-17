Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliği'ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi. Vatandaşlar bu gelişmenin ardından Mehmet Aktaş kimdir sorusuna yanıt arıyor.

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

1968 yılında Elazığ ilinde doğdu. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.