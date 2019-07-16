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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 17:29

Son dakika: 'dan sınırına askeri sevkiyat

sınırına personel takviyesi sürüyor. Komandoları taşıyan konvoy ’ın Kırıkhan ilçesine ulaştıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında ’nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Sınıra komando takviyesi!

sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.

Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve sinyal kesici araçlar 'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında 'nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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