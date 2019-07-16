Gemideki mürettebat tarafından çekilip WhatsApp üzerinden geminin kaptan kamarasına ait bölüme ait görüntüler basına gönderildi. Görüntülerde kaptan kamarasında uyuyan personel dikkat çekerken bazı personelin moralinin bozuk olduğu da yer alıyor.

Yine basın mensuplarına gönderilen ses kayıtlarında Paksoy 1 isimli geminin Gana karasularına götürüldüğü de belirtiliyor.

10 GEMİCİ REHİN ALINDI

Nijerya'da deniz haydutları, Türk yük gemisi olan Paksoy 1'e saldırdı. Korsanlar, 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişiyi rehin aldı. Rehinelerin bırakılması için diplomatik girişimler yapılsa da henüz haydutlarla doğrudan iletişim sağlanamadı. Gana üzerinden sağlanan iletişim sonucunda 2 denizcinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

DIŞİŞLERİ: NİJERYA VE GANA İLE TEMASA GEÇİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimde bulunulduğunu açıkladı.



Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:



"Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."

18 MÜRETTEBATI BULUNUYORDU

Kadıoğlu Denizcilik'ten bir yetkili, olayı dün öğrendiklerini söyledi. Firma yetkilisi 18 mürettebatı bulunan gemiden 10 kişinin rehin alındığını söyledi. Rehinelerin serbest bırakılması için bir dizi diplomatik girişimlerde bulunulduğunu söyleyen firma yetkilisi, henüz korsanlarla iletişim kurulamadığını söyledi.





İLETİŞİM CİHAZLARINA ZARAR VERMİŞLER

Firma yetkilisi, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini de aktardı. Firmanın açıkladığı bilgiye göre, rehin alınma esnasında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Konu hakkında diplomatik girişimlerin devam edildiğini belirten firma yetkilisi, her türlü bilgi kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Türk yetkililer, Gana üzerinden korsanlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Başlatılan girişimler sonucunda 2 Türk denizci serbest bırakıldı. 8 Türk denizcinin de serbest bırakılması için çalışmalar yürütülüyor.

GEMİNİN YETKİLİSİ: ARKADAŞLARIMIZLA İLETİŞİM KURDUK

Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin yetkilisi, "8 arkadaşımızla iletişim kurduk. Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi" dedi.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler tarafından kaçırılan Türkiye bandıralı Paksoy 1 adlı geminin bağlı olduğu şirketten açıklama yapıldı.

Kadıoğlu Denizcilik A.Ş Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "Öğle vaktinde bir rapor elimize ulaşması gerekiyordu. O rapor ulaşmadı. Biz de şüphelendik. Bir süre bekledikten sonra Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde olan bir arama kurtarma merkezimiz var. Onlarla iletişime geçtik. Onların bir izleme sistemi var. 'Gemiyi kontrol edebilir miyiz' dedim. Konuşmalarımız neticesinde Pazar Türkiye saati ile 01.00 sıralarında geminin rotasında bir durma fark edince, bir şey olduğundan şüphelendik. Sonra onlar da bir kriz birimi oluşturdular. Gemiyi takip etmeye başladılar. Biz de sürekli gemiye mesajlar atıyoruz fakat hiçbir şekilde cevap alamadık. Sonra geminin Tema Limanı'na doğru hareket halinde olduğunu görüyorduk, cevap alamıyorduk. Gana sınırlarında olan Tema Limanı'na yaklaşınca Gana'dan bir askeri bot gemiye yaklaştı ve bir çalışanla iletişim kurdular. Biz hala geminin üzerinde korsanlar olduğunu düşünüyorduk. Onlar oradan rapor edince haberimiz oldu. 10 arkadaşımızın rehin alındığını öğrendik. Nijerya'nın yaklaşık 230 kilometre güneybatısında olmuş hadise. Şimdi bütün gayretimiz bu arkadaşlarımızı kurtarıp geri getirmek. Şuan son durum hakkında elimize geçen bir bilgi yok. Gemiden alındıkları sırada yaralı olmadıklarını biliyoruz. Kalan 8 kişide de bir yaralanma hadisesi yok. O 8 kişi şuan Gana Limanındalar. Orası güvenli bir yer. Şu an kaçıranlardan bir haber bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız devrede. Aileler ve biz hepimiz bu gelişmeleri bekliyoruz. Psikolojik baskı yapabilmek için birkaç gün bekleyebilecekleri söylendi. Bir süre bekledikleri daha sonra temasa geçtikleri yönünde, belki şu anda o süreci yaşıyoruz. Diğer 8 arkadaşımızla iletişim kurduk. Arkadaşlarımızın sağlık durumları çok iyi" dedi.

"SİLAHLARLA TARAYARAK YAKLAŞMIŞLAR"

"Arkadaşlarımız olayın nasıl gerçekleştiğini anlattılar" diyen Paksoy, "Yaklaşık 12 kişi, iki botla gemimizi silahlarla tarayarak yaklaşmışlar. Geminin üzerine çıkıp saklanamayanları yakalamışlar. İlk yakaladıkları arkadaşlarımızı kullanarak saklanan arkadaşlarımıza 'çıkmazsanız bunları öldüreceğiz gemiyi de yakacağız siz de öleceksiniz' diyerek onları saklandıkları yerden çıkmaya zorlamışlar. Böyle durumlarda genelde direnmek yerine saklanma tercih ediliyor. Çünkü karşınızda silahlı adamlar var. Bir can kaybı olamaması için. Devletimizin de desteğiyle amacımız kaçırılan 10 arkadaşımızı kurtarıp ülkemize getirmek" diye konuştu.

Öte yandan, gemi personelinden birinin eşi olduğunu söyleyen Çiğdem Zabun, sosyal medyadan görüntü paylaşarak yardım talep etti.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin "Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzerinde yoğunlaştık" dedi.