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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 16:50

Son dakika... Rum kesiminden 'nin ortak komite önerisine ret

Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı 'nın "Ada'daki gerilimi azaltalım, doğalgazda ortak komite kuralım" önerisini reddetti. Akıncı'nın önerisine da tam destek vermişti.

Rumlar, KKTC'nin önerisini reddetti!

Rum Ulusal Konseyi, Cumhurbaşkanı 'nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için bu sabah Rum Yönetimi Başkanı başkanlığında Limasol'da bir araya geldi.

KABUL ETMEDİLER
Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Akıncı'nın öneri kabul edilemez olarak değerlendirildi.

"YENİDEN BAŞLAMA HEDEFİNE..."
Rum Ulusal Konseyi'nin oybirliği ile aldığı karar ile ilgili yapılan açıklamada, "Akıncı'nın önerisi meselesinin çözümlenmesi ve kararları temelinde müzakerelerin yeniden başlaması hedefine yön vermiyor" denildi.

Konseye katılan Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) Genel Başkanı Averof Neofitu, Akıncı'nın çözüm hedefinden uzaklaştığını öne sürererken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, "Öncelik Kıbrıs sorununun çözümü" dedi.

9 MADDELİK ÖNERİ SUNULDU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın BM aracılığıyla Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis'e ulaştırdığı hidrokarbon konusundaki önerisi 9 maddeden oluşuyor. Öneride ortak hidrokarbon komitesinin oluşumu, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu, gelirlerin kullanım öncelikleriyle ilgili ayrıntılar yer alıyor. Akıncı'nın önerisine da tam destek vermişti.

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