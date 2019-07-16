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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 16:27

Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı: ve Sisi ile barışalım her şey bitsin

Lideri , 'de binlerce insanı katleden ve Mursi'nin ölümüne sebep olan darbeci Sisi ile müzakere yoluna gidilmesini söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı

Lideri, 'da barış için 'nin, ve ile arasını düzeltip ülkelere büyükelçi göndermesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Gündemi değerlendiren CHP Lideri, dış politikada Türkiye'nin yapması gerekenleri sıraladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İhvan kardeşliğinden çıkarak Mısır ile arasını düzeltmesini, ardından da Suriye ile resmi ilişkilerin yeniden canlandırılmasını istedi.

CHP Lideri, iki ülkeye de büyükelçi atanması gerektiğini sözlerine ekledi.

DARBECİLERLE BARIŞMA ÇAĞRISI YAPTI
Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Mısırla barışacağız. Niye kavga ediyoruz Mısır'la. Ortak tarihimiz var Mısır'la, ortak kültürümüz var. Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz. Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansıyor. Mısır'ın demokratikleşmesi için elimizden geleni yapmalıyız, bunda bir tereddütümüz yok. Bir ülkeyle, bir milletle kavga edilmez.

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