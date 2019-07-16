CHP Lideri, Orta Doğu'da barış için Türkiye'nin, Mısır ve Suriye ile arasını düzeltip ülkelere büyükelçi göndermesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Gündemi değerlendiren CHP Lideri, dış politikada Türkiye'nin yapması gerekenleri sıraladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İhvan kardeşliğinden çıkarak Mısır ile arasını düzeltmesini, ardından da Suriye ile resmi ilişkilerin yeniden canlandırılmasını istedi.

CHP Lideri, iki ülkeye de büyükelçi atanması gerektiğini sözlerine ekledi.

DARBECİLERLE BARIŞMA ÇAĞRISI YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Mısırla barışacağız. Niye kavga ediyoruz Mısır'la. Ortak tarihimiz var Mısır'la, ortak kültürümüz var. Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz. Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansıyor. Mısır'ın demokratikleşmesi için elimizden geleni yapmalıyız, bunda bir tereddütümüz yok. Bir ülkeyle, bir milletle kavga edilmez.