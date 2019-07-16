Boru değil S-400

Türkiye'nin, hava sahasını olası risklere karşı korumaya almak amacıyla Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçaların sevkiyatı sürüyor. Dün sabah saatlerinde sevkiyatı gerçekleştiren 9. uçak da Ankara'daki Mürted Üssü'ne indi. Diğer taraftan kulislerde, hava ya da deniz yoluyla gönderilmesi düşünülen 192 adet füzenin güvenlik riski nedeniyle kara yoluyla da ulaştırılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkan ABD'den de bir heyetin Türkiye'yi bu hafta içinde ziyaret etmesi bekleniyor. Buluşmada; iki ülke arasına süren diyalog, Suriye'de güvenli bölge kurulması ve S-400 ile ilgili konular ele alınacağı kaydediliyor...
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