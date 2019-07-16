Bugünkü
Takvim

Boru değil S-400

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin malzemeleri Türkiye’ye geldi. 9. uçak da dün Ankara’ya indi. Füze rampaları ilk kez görüntülendi.

Boru değil S-400
Türkiye'nin, hava sahasını olası risklere karşı korumaya almak amacıyla Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ait parçaların sevkiyatı sürüyor. Dün sabah saatlerinde sevkiyatı gerçekleştiren 9. uçak da Ankara'daki Mürted Üssü'ne indi. Diğer taraftan kulislerde, hava ya da deniz yoluyla gönderilmesi düşünülen 192 adet füzenin güvenlik riski nedeniyle kara yoluyla da ulaştırılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkan ABD'den de bir heyetin Türkiye'yi bu hafta içinde ziyaret etmesi bekleniyor. Buluşmada; iki ülke arasına süren diyalog, Suriye'de güvenli bölge kurulması ve S-400 ile ilgili konular ele alınacağı kaydediliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBoru değil S-400
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri