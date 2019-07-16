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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 19:50

'de Emniyet'ten 'ya operasyon!

'nin ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'ya ait silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de Emniyet'ten PKK'ya operasyon!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Yayla Mahallesi Beyaztaş mevkiinde terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 1 Bixi ağır makinalı tüfek, 5 AK-47 Kalaşnikof tüfek, 7 içerisinde muhtelif sayıda fişek bulunan AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait şarjör, 534 Bixi ağır makinalı tüfeğe ait mühimmat, 166 AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait mühimmat, 27 anti tank roket başlığı, 3 anti personel roketatar mühimmatı,12 sevk fişeği, 1 içinde mühimmatı bulunmayan kullanıma hazır lav silahı,1 şemsiye, 1 palaska ve bu palaskaya takılı 6 şarjörlük ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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