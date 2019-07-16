Hakkari'de Emniyet'ten PKK'ya operasyon!

Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Yayla Mahallesi Beyaztaş mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 1 Bixi ağır makinalı tüfek, 5 AK-47 Kalaşnikof tüfek, 7 içerisinde muhtelif sayıda fişek bulunan AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait şarjör, 534 Bixi ağır makinalı tüfeğe ait mühimmat, 166 AK-47 kalaşnikof tüfeğe ait mühimmat, 27 anti tank roket başlığı, 3 anti personel roketatar mühimmatı,12 sevk fişeği, 1 içinde mühimmatı bulunmayan kullanıma hazır lav silahı,1 şemsiye, 1 palaska ve bu palaskaya takılı 6 şarjörlük ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.