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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 19:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 6 ay erken tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay '(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! 6 ay erken tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay '(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye'ye entegre edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Oktay, "Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı Dijital Türkiye Versiyon 1.0'ın tamamlanmasıyla ortalama 3,81 oranından 0,35'e düşürülmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 Dijital Türkiye'sinde, büyük verinin kullanılmasıyla, '2.0' diye adlandırdığımız insan odaklı yı esas alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz" ifadesini kullandı.

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