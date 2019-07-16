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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 19:35

’da 8 düzensiz yakalandı

'ın Kırıkhan ilçesinde 'den 'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 düzensiz yakalandı. Göçmenler, teslim edildi.

Hatay’da 8 düzensiz göçmen yakalandı

'ın Kırıkhan ilçesinde 'den 'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 düzensiz yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan polis, uygulama noktasına yakın bir alanda şüpheli araç ihbarı aldı.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, sürücüsünün terk ettiği 63 MA 4475 plakalı minibüste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen buldu.

Göçmenler, teslim edildi.

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