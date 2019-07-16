16 Temmuz 2019 Nescafe Gold çekiliş sonuçları! İşte Nescafe Gold çekilişi kazanan isimler listesi. Nescafe Gold 2019 Çekiliş kampanyasında birçok ödül vatandaşları bekliyor.Çekilişte teknoloji ürünlerinden arabaya kadar pek çok hediye bulunuyor. Vatandaşlar hediyelerin neler olduğunu ve katılım koşullarını araştırıyor. Peki Nescafe Gold çekilişi katılım koşulları nelerdir? Ne zamana kadar devam edecek? Hediyeler nelerdir? Detaylar haberimizde...