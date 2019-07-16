Bedelli askerlik başvuruları için bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada başvuruların 16 Temmuz'da başlayacağı bildirilmişti. Bedelli askerlik için başvuru yapacak yükümlüler, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Bakanlık ise yayınladığı duyuru ile birlikte merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, e-Devlet giriş ile bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Bedelli askerlik şartları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2019 tarihinde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler öncelikle e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak. Ardından bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaklar. Bu işlemlerin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

Yoklaması bulunan yükümlüler 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini yaptıktan sonra başvuru ücretlerini yatıracaklardır.

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