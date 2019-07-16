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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 02:39

Son dakika: sonuçları açıklandı... İşte YKS tercih tarihleri

Son dakika haberine göre, Başkanı Aygün, () sonuçlarının açıklandığını bildirdi. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir süre önce, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." şeklinde konuşmuştu.

Üniversite tercihi için heyecan içinde olan öğrenciler sonuçlara kilitlenmişti. Güzel haber gece saatlerinde geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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