Üniversite tercihi için heyecan içinde olan öğrenciler sonuçlara kilitlenmişti. Güzel haber gece saatlerinde geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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