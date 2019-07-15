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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 15:16

Son dakika haberi: 'lılar 8 yaşındaki çocuğu katletti!

’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü 'lı teröristler tarafından araziye döşenen 'nin sı sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.

PKK'lılar 8 yaşındaki çocuğu katletti!

'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü 'lı teröristler tarafından araziye döşenen 'nin sı sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.Yaralanan kardeşte kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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