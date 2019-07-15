Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.Yaralanan kardeşte kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Son dakika haberi: PKK'lılar 8 yaşındaki çocuğu katletti!
Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.Yaralanan kardeşte kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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