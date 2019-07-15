Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in hayatı...

Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ'nün askeri darbe girişiminde darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldüren ve darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden olan kahraman şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde anılıyor. Peki, Ömer Halisdemir kimdir? İşte 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in hayatı...

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 4 Mart 1974 tarihinde Niğde'nin Çukurkuyu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu ilçesinde geçiren Halisdemir, daha sonra Çukurkuyu'da çobanlık yapmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev almıştır.

ŞEHADETİ

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın girişinde, kahraman astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler 1. Tugay Komutanı darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten hemen sonra şehit düştü.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabri, Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde bulunuyor.

Darbeci Tuğgeneral Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için Diyarbakır'dan Ankara'ya uçmuştu. Tam teçhizatlı 20 asker ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi.

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, en güvendiği askerini, astsubayı Ömer Halisdemir'i aradı ve vatan haini Semih Terzi'yi öldürmesini emretti. Sonunda şehit olabileceğini söyledi ve hakkını helal etmesini istedi.

Kahraman astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı girişinde 20 askerin arasından sıyrıldı. Cuntacı Semih Terzi'yi alnının ortasından vurdu. Koşarak uzaklaşırken darbeciler art arda tetiğe bastı. Astsubay Halisdemir, 30 kurşunla şehit düştü.

Darbeci Terzi de ölmüştü. Kahraman astsubay Halisdemir'in darbeciyi vurmasıyla, darbe girişiminin seyri değişti ve hainlerin tüm planı bozuldu.

Şehit Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile evli olup Elifnur ve Doğan Ertuğrul adında iki çocuk babasıydı.

ÖMER HALİSDEMİR HATIRASI

Ömer Halisdemir'in şehit edildiği nokta, özel bir kaplama ile koruma altına alındı. 2016'nın Ağustos ayında Mersin'in Toroslar ilçesindeki Şehitler Parkı'na Ömer Halisdemir heykeli dikildi ve daha sonrasında ülkemizdeki birçok meydana, sokağa, caddeye, okul ve öğrenci yurtlarına Ömer Halisdemir adı verildi.

Ömer Halisdemir'in doğup büyüdüğü şehir olan Niğde'de kendisi için bir hatıra ormanı oluşturuldu ve aynı zamanda Niğde Üniversitesi'nin de adı değiştirilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi oldu.