AHaber CANLI YAYIN

Milletimiz sırtını Türkiye dışındaki odaklara dayayanları er geç tasfiye edecektir.

FETÖ her kılığa girebilen cinayet şebekesidir.





Milletimiz o geceki fedakarlıkları ve vatanperverlikleri unutmayacaktır.

Darbecilere ve darbeciliğe yönelik mücadelede en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkarmamalıyız.

AYRINTILAR GELİYOR...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı.

15 Temmuz Anıtı'na şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla beraber çelenk bırakıp dua eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Hatm-i Şerif merasimi için Millet Camii'ne geçti.

