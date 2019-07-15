Baraj gölü, 3 çocuğa mezar oldu. Üzücü olay önceki gün Hakkari Yüksekova'da yaşandı. Özgürcan (14) ve Olcay Ulalı (15) kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'yu (13) baraj gölünü girdi. Grup bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye giden ekipler, aramalar sonucu çocukların cesetlerine ulaştı. Baraj gölü kenarından umutlu bekleyişlerini sürdüren aileler, aldıkları haberle büyük acı yaşadı. Feryatları ise yürek dağladı. Ulalı kardeşler ile Mesut Büyüksu'nun cenazesi, ambulanslarla morga kaldırıldı. Çocukların yakınları ve aramalara katılan çevre köylerden vatandaşlar da yaya olarak peşlerinden yürüdü. Adeta bir insan seli oluşturduğu görüldü. Cenazelerin, Mezarlık Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
AMBULANSIN ARKASINDA İNSAN SELİ OLUŞTU
Acı haberi alan çocukların yakınları, bölgeye akın etti.
Dalgıç ekipleri, baraj gölünde boğulan çocukların cesedini sudan çıkardı.
AMBULANSIN ARKASINDA İNSAN SELİ OLUŞTU
Acı haberi alan çocukların yakınları, bölgeye akın etti.
Dalgıç ekipleri, baraj gölünde boğulan çocukların cesedini sudan çıkardı.
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