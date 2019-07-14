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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 01:32

İl Müftülüğü'ne Prof. Dr. görevlendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İl Müftülüğüne Prof. Dr. görevlendirildi.

İstanbul İl Müftülüğü'ne o isim görevlendirildi

Başkan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İl Müftülüğüne Prof. Dr. görevlendirildi.

Söz konusu karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

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