Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Doğu Akdeniz konusunda telefonda görüştü.
Ayrıntılar gelecek...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Doğu Akdeniz konusunda telefonda görüştü.
Ayrıntılar gelecek...
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