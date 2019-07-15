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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 13:29

Son dakika heri: ile AB arasında kritik görüşmesi

, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile konusunda telefonda görüştü.

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