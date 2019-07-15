Başkan Erdoğan'dan ABD'ye barış füzesi

Türkiye, kendi toprakları ve bölgesinde barışı korumayı amaçlıyor. Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz.
İkide bir bazı yaptırımlardan bahsediliyor. Başkan Trump'ın bunlardan feragat etme ya da erteleme yetkisi var. Zaten orta yolu bulması gereken de kendisidir.
BU AKŞAM SAAT 20:00'DA YEŞİLKÖY'DE
Erdoğan, bütün İstanbullular'ı bu akşamki 15 Temmuz törenine davet etti.
MESELE MİLLİ GÜVENLİK
Başkan Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. 3 saat süren toplantıda S-400'den Suriye'ye kadar önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları: Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Siyasette bile şu anda S-400 konusunda maalesef adeta Amerika'nın temsilcileri gibi gayret edenler var. Onları savunanlar var. Bu keyfi değildir bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun bir gereği olarak devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar belli bir bölümü ve 2020'nin Nisan ayına kadar bu işi bitirmiş olacağız ve çok daha öz güven içerisinde yolumuza da devam edeceğiz." Bu arada Erdoğan Türkiye'nin bölgesini güvenliğe kavuşturma çabaları sebebiyle takdir edilmek yerine cezalandırılmaya çalışıldığını belirtti. İdlib konusunda Rusya ile anlayış birliğini koruduklarını söyledi. Başkan Erdoğan "Fırat'ın doğusundaki terör koridorunun doğu ucunu da kapatmış olacağız." Erdoğan Akdeniz'deki doğal gaz çalışmalarıyla ilgili olarak da şöyle devam etti: "Türkler'in Doğu Akdeniz'deki haklarını ve çıkarlarını yok sayan anlayışa karşın somut adımlar atıyoruz."
SEVKİYATA DEVAM
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam etti. Bu kapsamda Rusya'dan kalkan 5. ve 6. uçak, dün sabah Mürted Hava Meydanı'na indi. Yedinci uçak ise öğleden sonra Ankara'ya geldi.
Başkan Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
İkide bir bazı yaptırımlardan bahsediliyor. Başkan Trump'ın bunlardan feragat etme ya da erteleme yetkisi var. Zaten orta yolu bulması gereken de kendisidir.
BU AKŞAM SAAT 20:00'DA YEŞİLKÖY'DE
Erdoğan, bütün İstanbullular'ı bu akşamki 15 Temmuz törenine davet etti.
MESELE MİLLİ GÜVENLİK
Başkan Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. 3 saat süren toplantıda S-400'den Suriye'ye kadar önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları: Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Siyasette bile şu anda S-400 konusunda maalesef adeta Amerika'nın temsilcileri gibi gayret edenler var. Onları savunanlar var. Bu keyfi değildir bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun bir gereği olarak devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar belli bir bölümü ve 2020'nin Nisan ayına kadar bu işi bitirmiş olacağız ve çok daha öz güven içerisinde yolumuza da devam edeceğiz." Bu arada Erdoğan Türkiye'nin bölgesini güvenliğe kavuşturma çabaları sebebiyle takdir edilmek yerine cezalandırılmaya çalışıldığını belirtti. İdlib konusunda Rusya ile anlayış birliğini koruduklarını söyledi. Başkan Erdoğan "Fırat'ın doğusundaki terör koridorunun doğu ucunu da kapatmış olacağız." Erdoğan Akdeniz'deki doğal gaz çalışmalarıyla ilgili olarak da şöyle devam etti: "Türkler'in Doğu Akdeniz'deki haklarını ve çıkarlarını yok sayan anlayışa karşın somut adımlar atıyoruz."
SEVKİYATA DEVAM
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam etti. Bu kapsamda Rusya'dan kalkan 5. ve 6. uçak, dün sabah Mürted Hava Meydanı'na indi. Yedinci uçak ise öğleden sonra Ankara'ya geldi.
Başkan Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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