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  • 14.07.2019 23:11
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 23:19

kahramanı 'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında 'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde de unutulmadı. Şehit Ömer Halisdemir Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında yoğunluk yaşanıyor.

'nün 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit 'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, şehit Halisdemir'in mezarı başında Kur-an'ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Ziyaretçilerden Asuman Öztürk, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için Mersin'den geldiklerini söyledi. Öztürk, Halisdemir'in gerçekten Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirterek, "Semih Terzi'yi alnından vurmakla ülkeyi kurtardı. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. 15 Temmuz'la ilgili 'darbe değildi, tiyatroydu' dedikleri zaman gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir tiyatro olmaz. Zaten bunu nasıl bir zihniyetle söylüyorlar anlayamıyorum. Allah inşallah milletimize böyle günler yaşatmasın diyorum. Ama bir daha böyle bir harekata kalkışabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu vatanda Ömer Halisdemir gibi birçok vatan evlatları var" dedi.

Ziyaret için 'dan gelen Mustafa Özateş de şehit Halisdemir'i her zaman ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını kaydetti.

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