Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) darbe faaliyetlerini yöneten, darbe karşıtı askerleri alıkoyan eski albay Nuh Altınsoy da firar eden darbeciler arasında yer alıyor.

Altınsoy, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu.

DARBEYE HAZIRLIK TOPLANTISINA KATILDI

FETÖ'nün darbe talimatından sonra harekete geçen Altınsoy, ihanet girişiminden dört gün önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eski komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın makamında gerçekleştirilen darbeye hazırlık toplantısına katıldı.

Altınsoy'a, KKK'deki darbe girişimi faaliyetlerini koordine etmenin yanı sıra dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına yardım etmesi görevi verildi.

Darbe girişimi saatinin öne alınmasıyla ihanet faaliyetlerine başlayan Altınsoy, kendisi gibi FETÖ'cülerle son kez bir araya gelerek önceden belirlenmiş görev dağılımını gözden geçirdi.

ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞU DERDEST ETTİ

Ardından kendilerine karşı çıkabileceklerini düşündükleri askerleri alıkoymaya başlayan Altınsoy ve beraberindekiler, ilk önce Orgeneral Çolak'ın koruma astsubaylarından Ayhan Çoban'a saldırdı.

Güvenlik kameralarının önünde yaşanan arbede esnasında Altınsoy, belindeki tabancasını aldığı koruma astsubayının ellerini ve ayaklarını bağlattı.

Bu şekildeki Çoban'ı yumruklayan Altınsoy, daha sonra nöbetçi astsubay Şaban Dökmeci ile koruma ekibinden uzman çavuş Yener Gürlek'i de silah zoruyla derdest etti.

Karargahta kontrolü sağlandıktan sonra saat 21.30'da koruma astsubayı Vahit Kucaklı'yı arayan Altınsoy, Orgeneral Başoğlu'nun yerini sordu.

Altınsoy, olumsuz cevap alınca bu defa Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'a acil bilgi vermesi gerektiğini bildirerek Başoğlu'nun evde olduğunu öğrendi.

Altınsoy'un bu bilgiyi ilettiği darbeci albay Barış, Başoğlu'nu evinde alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürülmesi talimatını verdi.

SİVİLLERİ GİYİP KAÇTI

Sabah saatlerine kadar karargahın altını üstüne getiren Altınsoy, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca sivil kıyafetlerini giyerek karargahtan kaçtığında son kez güvenlik kameralarına yakalandı.

O günden sonra sırra kadem basan Altınsoy, darbe girişiminden bir hafta sonra ordudan ihraç edildi.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Altınsoy'un başına 300 bin lira ödül konuldu.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI'NI KAÇIRMAYA ÇALIŞAN ALBAY: MAHMUT ARDUÇ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Bu isimler arasında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nu alıkoymaya çalışan eski istihbarat kurmay albay Mahmut Arduç da yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre Arduç, olay tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Darbe girişiminden bir gün önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında eski tuğamiral İrfan Arabacı ile bir araya gelen Arduç, ihanet akşamı icra edeceği göreve ilişkin bilgi aldı.

En yakınındaki isim olması nedeniyle Arduç'a Bostanoğlu'nu kaçırma görevi verildi. Bunun üzerine hazırlıklara başlayan Arduç, Bostanoğlu'nu alıkoyma sırasında kendisiyle hareket edecek darbeci ekibi seçti.

Arduç, 15 Temmuz sabah saatlerinde Heybeliada'da Deniz Lisesi Mezuniyet Töreni ile Sancaktar Amfibi Gemisi'nin denize indiriliş törenine katılmak için İstanbul'a geçen Bostanoğlu'na eşlik etti.

Darbe girişimi saatinin öne alınmasıyla harekete geçen Arduç, önceden hazırladığı silahlı ekibe haber verdi.

Bostanoğlu'nun yakın koruma ekibindeki eski astsubaylar Faruk Kamalak, Mehmet Metin ve Mustafa Polat'ın da yer aldığı darbeci ekip, Fenerbahçe Orduevi'nin önünde Arduç ve eski kurmay yarbay Tuncel Karaya ile buluştu.

Arduç, daha sonra beraberindekilerle Bostanoğlu'nun katıldığı düğünün yapıldığı otele hareket etti.

BOTLA GÖLCÜK'TEN KAÇTI

Ankara'da olağan dışı gelişmeler yaşandığına ilişkin haberler alan Bostanoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığından Ataköy Marina'ya bot göndermesini istedi.

Buradan Fenerbahçe Orduevi'ne gitmeyi planlayan Bostanoğlu, kendisini almaya gelen TCSG-19 botunda Arduç'un olduğunu öğrenince durumdan şüphelenerek botu kullanmaktan vazgeçti. Başka bir adrese geçen Bostanoğlu, bu şekilde izini kaybettirdi.

Fenerbahçe Orduevi'nde Bostanoğlu'nu bulamayan Arduç, Kalamış Limanı'na rotasını çevirdi. Gece boyunca Bostanoğlu'nu alıkoymak için kaldığı yeri öğrenmeyi amaçlayan Arduç, bunu gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine Gölcük Donanma Komutanlığına geçen Arduç, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca eski tuğamiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren ile botla Gölcük'ten kaçtı.

Teslim olmaları için telsizden yapılan çağrılara cevap vermeyen darbecilerden Arduç, İzmit'te bottan inerek kayıplara karıştı.

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı belirlenen Arduç, 27 Temmuz 2016'da ordudan ihraç edildi.