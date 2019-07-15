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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 13:37

kahramanı 'i vurmuştu! İşte cuntacı general 'ni son anları

'nün darbe girişimi sırasında ÖKK'yi ele geçirmek isterken Astsubay tarafından vurulan cuntacı general 'nin son anları, darbeciler tarafından götürüldüğü 'da güvenlik kameralarına yansıdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında yönetimi ele geçirmek üzere geldiği Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) tarafından vurulan cuntacı general 'nin son anları, darbeciler tarafından götürüldüğü 'da güvenlik kameralarına yansıdı.

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında sorumluluğunda bulunan Silopi Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nden önce 'a, buradan da CASA uçağıyla Ankara'ya gelen Semih Terzi, yönetimi devralmak üzere emrindeki askerlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK'ye geçti.

Burada eski albay Ümit Bak, eski yarbay Mehmet Ali Çelik, eski astsubay Turgay Usanmaz ve sivil kıyafetli eski astsubay Ali Kapucu tarafından karşılanan Terzi, karargah binası önüne geldiği sırada, Astsubay Ömer Halisdemir tarafından saat 02.16'da tabancayla vuruldu.

Karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koşan Halisdemir, Terzi ile hareket eden darbecilerce şehit edildi. Halisdemir'in sağ tarafından yaklaşıp 3-4 kez ateş ettiği Semih Terzi ise sıhhiyeciler ve 'un müdahalesinin ardından 'ın emriyle karargah binasına taşındı.

Binada bir odaya alınan Terzi'ye, serum bağlanıp bandaj uygulandı. Terzi, bir grup asker tarafından çarşafa konularak saat 02.50'de karargah binasından çıkarılıp GATA'ya nakledilmek üzere helikoptere alındı.

Eski pilot binbaşı Dursun Varlı ve eski pilot yüzbaşı Özalp Yeşil'in kullandığı helikoptere, Ali Kapucu ve Hüseyin Oğuz'un yanı sıra , Hasan Aksoy ve Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara refakatçı olarak bindi.

Terzi'yi taşıyan helikopter saat 03.01'de GATA'ya ulaştı. Yaralı haldeki Terzi, ambulansa alınarak kısa sürede hastanenin ine getirildi. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüye göre bu sırada acil servis girişinde hareketlilik yaşandı.

Saat 03.13'te sivil kıyafetli Ali Kapusuz'un ittiği bir sedyeyle taşınırken görülen Semih Terzi'ye bir doktor tarafından kalp masajı yapıldı.

Cuntacı hain, en son hastanenin yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu koridorda bir odaya alınırken güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından firar eden ve Beypazarı'nda FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında yakalanan Ali Kapucu, savunmasında, "Vurulma anından ölüm anına kadar devamlı Semih Terzi'nin yanındaydım. Ölüm haberini etrafta bulunanlara ben verdim." dedi.

Fatih Şahin ise savunmasında, Semih Terzi'nin helikopterden indirilirken hayati fonksiyonlarının oldukça zayıf olduğunu söyledi.

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