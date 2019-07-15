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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.







15 Temmuz'un üçüncü yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde şehit yakınları ve gazilerle buluştu.



Şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet eden Erdoğan külliyenin hemen karşısında yer alan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk koydu.



Erdoğan daha son hatm-i şerif merasimine katılmak üzere Millet Camii'ne geçti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.







HALKA HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.







