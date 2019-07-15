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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 12:49

CANLI YAYIN | Şehitleri anılıyor! Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Demokrasi ve dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

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Demokrasi ve dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


15 Temmuz'un üçüncü yılında Başkan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde şehit yakınları ve gazilerle buluştu.

Şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet eden Erdoğan külliyenin hemen karşısında yer alan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk koydu.

Erdoğan daha son hatm-i şerif merasimine katılmak üzere Millet Camii'ne geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Genel Başkanı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası 'ne iştirak edecek.



HALKA HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, 'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.



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