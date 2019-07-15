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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 18:01

Müzesine Nasıl gidilir? nerede?

Hafıza Müzesi nerede ve nasıl gidilir? Başkan ’ın talimatıyla yapılmaya başlanan 'nin 15 Temmuz programında yani bugün açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Peki Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede ve nasıl gidilir? Merak edilen detaylar haberimizde... Demokrasi ve , Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? Nasıl gidilir?

Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede ve nasıl gidilir? Yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret etti.Hafıza 15 Temmuz Müzesi, bugün açılıyor.Müzeye nasıl gidileceği ve nerede olduğu ise merak ediliyor. Peki Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? Merak edilen detaylar haberimizde... Yapımı tamamen biten müzenin bu yılki 15 Temmuz programında açılması planlanıyor. Açılış tarihi ve saatinin netleşmesi için de açılışı yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ını programının netleşmesi bekleniyor.

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