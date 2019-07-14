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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 20:53

Son dakika: Teröristlere ait sığınaklar imha edildi

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü 'ya ait tespit edilen birçok sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiği bildirildi.

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Yerle bir edildi

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü 'ya ait tespit edilen birçok sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiği bildirildi.

yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait birçok sığınak, barınak ve mağaranın tespit edilerek içindeki silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ile imha edildiği belirtildi.

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