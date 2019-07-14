Son dakika: Teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen birçok sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait birçok sığınak, barınak ve mağaranın tespit edilerek içindeki silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ile imha edildiği belirtildi.