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  • 14.07.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 20:22

'de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valiliği il genelinde 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkez, , , ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge 16 Temmuz 2019 günü saat 00:00'dan 30 Temmuz. 2019 günü saat 23:59'a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi." ifadelerine yer verildi.

Hakkari'de 5 bölge yasaklandı

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, , , ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge 16 Temmuz 2019 günü saat 00:00'dan 30 Temmuz. 2019 günü saat 23:59'a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

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