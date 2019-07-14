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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 12:21

Son dakika: Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme

Son dakika... MSB: Teröristlerle sağlanan temas neticesinde de biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme

'ndan yapılan açıklamaya göre teröristlerle sağlanan temas neticesinde de biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklamanın tamamı:

Pençe-2 Harekâtı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmat kutusu (40'lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kw. jeneratör bulundu. Başka bir bölgedeki mağara içinde ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ele geçirildi. Komandolar tarafından ele geçirilen mağara, sığınak ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Teröristlerle sağlanan temas neticesinde de biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

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