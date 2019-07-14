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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 11:56

Başkan Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan , nde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan gazetecilerle buluştu
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki evinden 'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

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