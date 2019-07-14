Hakkari'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkari'de süren operasyonlar kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Hakkari'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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