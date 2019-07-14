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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 16:17

duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Son dakika haberine göre tarafından yapılan açıklamada Hakkari'de süren operasyonlar kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Hakkari'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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