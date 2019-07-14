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Pençe-2 harekatı başladı!

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlayan Pençe-1 harekatında bugüne kadar 143 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-1 operasyonunun ikinci ayağı için harekete geçildi.

Teröre pençe
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlayan Pençe-1 harekatında bugüne kadar 143 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-1 operasyonunun ikinci ayağı için harekete geçildi. 12 Temmuz akşamı, Hakurk vadisinde Pençe-2 harekatı düzenlendi. Komandolar kara ve hava desteği eşliğinde bölgeye girdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Pençe-2 Operasyonu, Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı" denildi.

3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Van Çaldıran'da düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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