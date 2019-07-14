Pençe-2 harekatı başladı!

güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlayan Pençe-1 harekatında bugüne kadar 143 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-1 operasyonunun ikinci ayağı için harekete geçildi. 12 Temmuz akşamı, Hakurk vadisinde Pençe-2 harekatı düzenlendi. Komandolar kara ve hava desteği eşliğinde bölgeye girdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Pençe-2 Operasyonu, Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı" denildi.Milli Savunma Bakanlığı, Van Çaldıran'da düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.