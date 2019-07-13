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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 02:28

FSM'deki bakım-onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı

Bakım-onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Fatih Sultan  Mehmet Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan Anadolu istikameti bu gece trafiğe açıldı.

FSM'deki çalışmaların birinci etabı tamamlandı

Bakım-onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan Anadolu istikameti bu gece trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan birinci etabı bu gece trafiğe açıldı. 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Avrupa-Anadolu istikametinde çalışmalar bu akşam sona erdi. Köprünün Anadolu istikamet gece saatlerinde trafiğe açıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise köprünün Avrupa istikameti trafiğe kapatıldı. Köprüde gidiş-geliş trafiği Anadolu-Avrupa istikametinden sağlanıyor FSM'deki ikinci etaptaki çalışmaların da tamamlanmasıyla köprü 17 Ağustos'ta tüm şeritleriyle trafiğe açılmış olacak.

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