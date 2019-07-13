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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 22:49

Son dakika: 'da terör operasyonu: 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekatı ile 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda 3 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çaldıran ilçesinde süren operasyonlar kapsamında hava harekatı icra edildiği bildirildi.

Harekatta 3 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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