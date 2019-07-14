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  • 14.07.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 19:37

şehidinin babası Fahrettin Şengül: Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'daki darbe girişimi sırasında önündeki helikopter saldırısı sonucu şehit olan yüksek ihtisas mühendisi 'ü mezarı başında anan babası , "Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim. Bu vatan için oğlum şehit olmuşsa en büyük gururu duyarım." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidinin babasından duygu dolu sözler
'nün 'daki darbe girişimi sırasında önündeki helikopter saldırısı sonucu şehit olan yüksek ihtisas mühendisi 'ü mezarı başında anan babası , Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde yaptığı açıklamada, oğlunun kendilerine hüznü ve gururu bir arada yaşattığını söyledi.

Vatan ve bayrak için yapılacak fedakarlıkların hiçbir zaman yeterli olamayacağını vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Bu vatan için bir oğlumu feda ettim. Ailemin bütün fertlerini vatanım ve bayrağım uğruna feda etmeye hazırım. Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim. Bu vatan için oğlum şehit olmuşsa en büyük gururu duyarım."

"ŞEREFLİ VE GURURLU BİR ŞEHİT AİLESİ OLDUK"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralandığını anlatan baba Şengül, vücuduna isabet eden merminin sağlığını etkilemediği için gazilik unvanı istemediğini belirtti.

Bazı çevrelerce şehit ve gazi ailelerin istismar edildiğini ifade eden Şengül, "Biz her zaman şerefli ve gururlu bir şehit ailesi olduk. Cenabı Allah ve şehit oğlumuz bizden razı olmasaydı yüzümüz gülmezdi. Başımız eğik değil aksine dik duruyor." şeklinde konuştu.

Bu arada Ankara Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve anma etkinlikleri kapsamında yarın şehitlikte program düzenlenecek.

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