Merkez Kayapınar ilçesi Yunus Emre Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından, aralarında sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı cemaat, belediyenin kararını protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İl Müftü Vekili Nihat Koç, İslamiyet'in mabetlerin korunmasına büyük önem verdiğini söyledi.

Dokunulmaması gereken yerler arasında mabetlerin yer aldığını dile getiren Koç, "Hristiyan bir ülkeye giriyorsunuz kiliseye karışamıyorsunuz, Yahudi bir toplumla savaşa giriyorsunuz, onların havralarına karışamazsınız ama gelin görün ki Müslümanların mabetleri hep hakarete ve tecavüze uğradı." dedi.

"BUNLARA MEYDAN VERMEYECEĞİZ"

Mescid-i Aksa'nın İsrail'in işgali altında olduğunu, 1300 yıllık Emevi Camisi'nin ise Beşşar Esed'in bombalarıyla tahrip edildiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"5. Harem-i Şerif Diyarbakır Ulu Cami'miz inanın kuşatma altındadır ama biz bunlara meydan vermeyeceğiz. Mabetlerimize, kutsallarımıza, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız. Kayapınar'da devasa binalar, muhteşem yerleşim alanları yapılıyor. İmar planları yapılırken mabetlere yer verilmemiş. Müslüman bir vicdanın bunu kabul etmesi mümkün değil, biz de kabul etmiyoruz."

"O PİS VE ÇİRKİN ELLERİNİZİ CAMİLERİMİZDEN ÇEKİN"

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ise imar planında değişiklik yapıldığını belirterek, "Müslümanların mabedi yaklaşık yüzde 70 bitmiş. Yarın burayı yıkmak isteyecekler. Onları bu mabetlere dokundurtmayacağız. O pis ve çirkin ellerini artık camilerimizin üzerinden çeksinler, bu kabul edilmez. Hukuki çalışmalarımız bu konuda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ramazan Çiçek de kararın kasıtlı olduğunu vurgulayarak, "Kesinlikle bu camiyi yıkamazlar. Yıkarlarsa dünya onlara zindan olur. Halk onlara gereken dersi verecektir." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin aldığı karara tepki gösteren vatandaşlar, "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Belediye şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları attı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlenmişti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve gelen HDP'li belediye yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı almıştı.

Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurmuştu.