Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eygi'nin cenazesinin bugün ikinci namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmet Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.