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  • 13.07.2019 22:21
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 22:21

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan etkinliğine davet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , darbe girişiminin 3. yılında 'nda yapılacak anma etkinliğine katılım için çağrı yaptı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişiminin 3. yılında 'nda düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet etti.

Altun, Twitter paylaşımında, milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek olup büyük bir destan yazdığını belirtti.

Destanın üçüncü yılında Türkiye 'ın katılımıyla etkinlik düzenleneceğini aktaran Altun, "Saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 15 Temmuz gecesine dair görüntülerden derlenen videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşları Atatürk Havalimanı'na davet ettiği videonun da kullanıldığı klipte, "Destan kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz'un kahramanları Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızla Atatürk Havalimanı'nda buluşuyor. Haydi . 80 milyon tek yürek, 'vatan bizim, irade bizim' diye haykırmak için buluşmaya..." cümleleri seslendirildi.

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